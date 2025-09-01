Las autoridades colombianas capturan al jefe de un grupo armado en el centro del país

Bogotá, 1 sep (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron este lunes a alias Janpier, uno de los jefes de la organización Armando Ríos del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el centro del país, informaron fuentes castrenses.