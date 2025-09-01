Las protestas continúan en Indonesia pese a la revocación de los privilegios de diputados

Las autoridades indonesias, entre ellas la Policía de la capitalina Yakarta y de la turística isla de Lombok, han confirmado que está previsto que centenares de personas protesten hoy de nuevo, y los dispositivos de seguridad en el vasto país se han intensificado.

"Nos han dado instrucciones de estar en alerta máxima en todas las unidades y todos los rangos para respaldar a la Policía y a los respectivos gobiernos regionales", señaló un comandante militar citado por el portal indonesia de noticias Detik.

Las manifestaciones empezaron el pasado lunes en Yakarta, cuando se conoció que un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes llevaría a sus 580 miembros a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o 12.000 euros, y se extendieron fuera de la capital.

El incremento supondría un aumento de los ingresos de los diputados del 33 % este año, hasta alcanzar un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país donde millones de personas ganan el 3 % de esa cantidad por un mes de trabajo, según indicó el medio indonesio Tempo.

La violencia de los últimos días en la mayor economía del Sudeste Asiático llevó el domingo al presidente indonesio, Prabowo Subianto, a anunciar la revocación de varios privilegios de los diputados, entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero.

El mismo día, una turba saqueó la residencia de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, después de varios ataques a parlamentos regionales y asaltos a dos casas pertenecientes a diputados el sábado.

Tres personas murieron la noche del viernes, cuando manifestantes incendiaran un edificio gubernamental en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia.

En medio de las protestas y los incidentes, Prabowo canceló una visita oficial a China, donde debía asistir como invitado al desfile del 3 de septiembre por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.