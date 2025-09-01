Lituania solicita 8.000 millones de euros para su seguridad militar y fronteriza

"Lituania ha solicitado 8.000 millones de euros de este instrumento financiero, 7.000 millones de los cuales se destinarán al establecimiento y desarrollo de nuestra división nacional hasta 2030. Alrededor de 1.000 millones de euros se destinarán al refuerzo de nuestra frontera y, en concreto, a la construcción de la línea de defensa del Báltico junto con nuestra vecina Polonia", afirmó en una rueda de prensa conjunta con la presidente de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Lituania, miembro de la OTAN y de la UE, comparte una frontera de 65 kilómetros con Polonia al sur, que se extiende entre Bielorrusia al este y el enclave ruso de Kaliningrado al oeste, llamado corredor de Suwalki.

Esta zona, que recibe su nombre de la cercana ciudad polaca de Suwalki, se considera de importancia estratégica para mantener abiertas las líneas terrestres de suministro y comunicación entre los países bálticos y la OTAN.

Las declaraciones de Nauseda sobre la creación de una división militar completa y destinar 1.000 millones de euros de préstamos SAFE a la seguridad fronteriza se producen después de que el país báltico más meridional encargara el año pasado 44 carros de combate Leopard a Alemania, como único de los bálticos en adquirir tanques.

Por su parte, Von der Leyen, de gira por los países miembros de la UE fronterizos con Rusia y Bielorrusia, afirmó desde un centro de entrenamiento de guardias fronterizos lituanos en la localidad de Medininkai, que la CE concede gran importancia a la seguridad de las fronteras de Lituania y que triplicará el gasto total en seguridad fronteriza de la UE.

"Hoy, Europa apoya plenamente a Lituania como estado fronterizo. Hacen frente a Rusia en Kaliningrado. Hacen frente a Bielorrusia en su frontera", dijo, al referirse indirectamente al corredor de Suwalki.

"La frontera lituana es una frontera europea. En general, si observamos el presupuesto a largo plazo, si observamos la cuestión de la defensa, hemos propuesto multiplicar por cinco la inversión en defensa y por diez la financiación para la movilidad militar", señaló Von der Leyen, haciéndose eco de declaraciones anteriores durante su visita a Estonia y Letonia.

Al aludir a cuestiones que la CE aún debe decidir, Nauseda dijo estar a favor de utilizar todos los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania, además de los ingresos procedentes de los activos que ya se han utilizado para el país invadido.

"Lituania está comprometida con pedir el uso de activos probados porque los beneficios extraordinarios fueron una buena idea, pero no es suficiente. Estamos hablando de pérdidas catastróficas de las que Rusia es responsable. Vidas humanas, infraestructuras, edificios, infraestructuras de transporte y Rusia, como país responsable de esta guerra, debe pagar", afirmó Nauseda.

El presidente lituano también declaró que "la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es tanto una necesidad estratégica como un deber moral".

"La pertenencia a la UE también es una garantía de seguridad para Ucrania. El año 2030 debe ser el objetivo para la adhesión de Ucrania".