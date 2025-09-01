Los guyaneses votan divididos entre la continuidad de Ali y los nuevos candidatos

Ali, a la cabeza del Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), el más antiguo de Guyana, tiene como principales rivales en la contienda al veterano Aubrey Norton, de la Alianza para la Unidad Nacional (APNU), y al empresario Azruddin Mohamed, del partido de nueva creación Invertimos en la Nación (WIN).

La cita electoral se desarrolló sin contratiempos pero con una aparente baja participación en muchos centros de votación, a menos hasta mitad de la jornada, según pudo constatar EFE.

El presidente Ali instó a todos los líderes políticos y ciudadanos a aceptar los resultados electorales y recordó que las fuerzas de seguridad están en alerta máxima ante cualquier "problema".

"Las elecciones deben ser pacíficas. Todos debemos aceptar la voluntad del pueblo", declaró Ali a los medios de comunicación tras emitir su voto en Leonora, su pueblo natal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Norton afirmó que estas elecciones son "cruciales" y que su partido ha tenido "la oportunidad de demostrar al pueblo guyanés que los recursos del petróleo y el gas no les están llegando".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las elecciones son supervisadas por observadores de la Unión Europea (UE), de la Comunidad del Caribe (Caricom), de la Organización de Estados Amricanos (OEA) y del Centro Carter.

Jason Carter, del Centro Carter, que envió unos 40 observadores a las diez regiones administrativas de Guyana, indicó a la prensa que solo han tenido "informes positivos" sobre el proceso.

En la misma línea, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la UE, Robert Biedron, dijo que su medio centenar de observadores presenciaron una apertura "sin contratiempos" de los colegios electorales.

Por su parte, el presidente de la misión de la OEA, Bruce Golding, señaló que observaron una conducta "profesional" por parte del personal electoral y una "vigilancia reforzada" por parte de los representantes de los partidos en los más de 340 colegios electorales visitados.

Según la Comisión Electoral de Guyana, de los más de 700.000 votantes registrados, alrededor de 13.000 votarán hoy por primera vez en el país, entre ellos Angeline Antone, quien respaldó en la urnas a su madre, la candidata a primera ministra de APNU, Laura George.

"He visto el trabajo que ha hecho; necesitaba apoyarla a ella y a su partido", declaró a EFE.

Para el veinteañero Akeem Hodge, que vota por segunda vez, es importante que los jóvenes acudan a las urnas para decidir el futuro del país: "Tu voto cuenta", afirmó en un llamado a la gente de su generación.

Si bien el proceso fue sencillo para muchos, algunos lo encontraron complicado. Hollyanne Bristol, en silla de ruedas, no pudo emitir su voto porque su urna estaba ubicada en el segundo piso del centro de votación.

"La Comisión Electoral no tiene planes para usuarios de sillas de ruedas", se lamentó en declaraciones a EFE Bristol, mientras pensaba qué hacer para poder ejercer su derecho al voto.

Otro votante, Wayne Braithwaite, de 59 años, no pudo encontrar su nombre: "Me dijeron que fuera a otro centro, pero soy guardia de seguridad y necesito presentarme a trabajar, así que es posible que no pueda votar", denunció.

Además de elegir al futuro presidente y a los miembros de la Asamblea Nacional, los guyaneses votaron también en esta jornada por los Consejos Democráticos Regionales, responsables de la gestión de las diez regiones administrativas del país.

Está previsto que la Comisión Electoral informe de los resultados definitivos este próximo miércoles, pero el anuncio podría adelantarse.