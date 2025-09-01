Maduro espera una pronta cumbre con países de la Celac para denunciar "agresión" de EE.UU.

"Ojalá se convoque lo más pronto posible una cumbre presidencial, así sea virtual, de jefes de Estado y jefes de Gobierno de la Celac (...) y abrirle el espacio a Venezuela para denunciar todos estos planes de agresión militar", indicó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Asimismo, el líder chavista agradeció a la Celac y a su presidente provisional, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, por "lo que se está haciendo para que la voz de América Latina se escuche" y se detenga la que denominó como "locura guerrerista" del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En este sentido, afirmó que Rubio quiere "manchar" las manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con "sangre venezolana", al acusar al secretario de Estado de buscar un cambio político en Venezuela con una "amenaza militar".

"Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre", afirmó Maduro, quien denunció que ocho barcos militares desplegados por EE.UU. con 1.200 misiles y un submarino nuclear "apuntan" al país caribeño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Venezuela alertó este lunes ante la Celac que 4.200 tropas "entrenadas" de Estados Unidos están "listas y preparadas para invadir" su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas.