México es el país con menor porcentaje de tarifas arancelarias en el mundo, dice Sheinbaum

"México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo", declaró la mandataria en su discurso en el Palacio Nacional de Ciudad de México ante las tensiones comerciales desatadas desde Washington.

Además, la presidenta, quien asumió el cargo en octubre de 2024, dijo estar convencida de poder alcanzar "mejores condiciones" en el marco del tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), a negociarse el próximo año.

La presidenta recordó así que este miércoles recibirá al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad".

Subrayó que la relación con Estados Unidos se ha basado en el entendimiento de "responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y territorialidad, y la cooperación sin subordinación".

A nivel global, Sheinbaum afirmó que su Gobierno está fortaleciendo la cooperación bilateral y la diversificación de las exportaciones.

Asimismo, informó que este mes recibirá al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y próximamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la vez que destacó los acuerdos de entendimiento en materia comercial firmados con Brasil la pasada semana y la inminente ratificación de la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

"México es respetado en el mundo entero. Se sabe que nuestro pueblo es noble, generoso y Valiente y que estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia", aseveró la gobernante mexicana.

En cuanto a la migración, una de las principales tensiones con EE.UU., Sheinbaum resaltó que desde febrero, su Gobierno ha atendido a 86.000 migrantes mexicanos deportados, a través del programa 'México te abraza'.

Recapituló que los mexicanos retornados han sido inscritos al seguro social, reciben la 'tarjeta paisano', acceso a vivienda, empleo, y transporte a sus lugares de origen, "además de comida caliente y albergue temporal".

Añadió que en EE.UU. su Administración ha reforzado la atención consular, la contratación de abogados y la simplificación de trámites.

"Seguiremos trabajando para que nuestras hermanas y hermanos migrantes se sientan protegidos y acompañados siempre por el Gobierno", aseguró.