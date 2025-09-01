Milán sube un 0,51 % y lidera las bolsas europeas

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió también un 0,48 % hasta los 45.013,63.

En la apertura de la semana, se intercambiaron casi 440 millones de acciones por un valor de unos 2.083 millones de euros (unos 2.437 millones de dólares).

Milán cerró en positivo gracias al crecimiento del grupo de defensa y equipamiento militar Leonardo con un 4,54 %, seguido de Telecom Italia (3,34 %), la Banca Popolare Sondrio (1,86 %) y Buzzi (1,43 %).

En el lado de las pérdidas, la compañía con peores resultados de la jornada fue el grupo de bebidas Campari, que bajó un 1,40 %, seguida de Terna (1,19 %), Diasorin (0,93 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (0,83).

