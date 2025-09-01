Modi dice a Putin que establecimiento de la paz es un "ruego de toda la humanidad"

Taijin (China), 1 sep (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó hoy que el establecimiento de la paz en Ucrania es un "ruego de toda la humanidad", al reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shaghái (OCS).