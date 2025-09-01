Nigeria busca una mayor cooperación política y económica con Colombia

La visita de Márquez, que llegó a Nigeria este sábado en el marco de su tercer viaje a África, responde a un momento que generará "una cooperación política más profunda, proyectos económicos más audaces e intercambios interpersonales más enriquecedores", señaló Shettima en su cuenta de la red social X.

El vicepresidente nigeriano encabezó la pasada noche una cena de gala en Abuya, la capital del país africano, en honor de la mandataria sudamericana.

"Esta histórica visita y los compromisos de mañana (por hoy, lunes) marcarán el inicio de un nuevo capítulo. Nigeria se siente más inspirada que nunca a sembrar las semillas de la confianza, regarlas con diálogo y nutrirlas para que se conviertan en frutos de prosperidad que nuestros hijos y nietos algún día cosecharán”, afirmó Shettima en la gala, citado por medios locales.

"Nos hemos observado mutuamente a través de océanos, hemos hablado a través de terceros países y, sin embargo, nuestros corazones siempre han sabido que la distancia que nos separa es solo geográfica", indicó el vicepresidente, al remarcar que ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de cincuenta años.

Se espera que los dos países mantengan este lunes reuniones bilaterales centradas en fortalecer la colaboración en áreas de interés mutuo, como la gobernanza, el comercio, la agricultura, la energía, la educación y la seguridad, entre otras, según Shettima.

Para Colombia, resulta "clave fortalecer este vínculo y ampliar mercados en Nigeria para los productos nuestro de país", apuntó la Vicepresidencia de Colombia este lunes en su cuenta de X.

"Este histórico encuentro busca, además, estrechar lazos en agricultura, educación, energía, cultura, empoderamiento de las mujeres y cooperación en innovación, entre otros", agregó la Vicepresidencia colombiana.

Márquez tiene previsto cerrar este lunes en Nigeria su tercer viaje al continente africano, que en la última semana le ha llevado también a visitar Etiopía, Mozambique y Madagascar.