Nigeria celebra la condena por terrorismo en Finlandia de un independentista de Biafra

“El Gobierno Federal recibe con satisfacción la sentencia histórica del Tribunal de Distrito de Päijät-Häme (Finlandia), que el lunes condenó a Simon Ekpa, autoproclamado agitador pro-Biafra, a seis años de prisión por delitos de terrorismo”, indicó el Ministerio de Información y Orientación Nacional de Nigeria en comunicado.

Ekpa, quien vive en Finlandia desde 2007 y tiene nacionalidad del país nórdico, fue declarado culpable de incitación a cometer un delito público con fines terroristas y de participar en las actividades del grupo separatista nigeriano Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), al que el Gobierno nigeriano considera una organización terrorista.

“Este fallo marca un antes y un después, no solo para los innumerables nigerianos inocentes cuyas vidas y medios de vida se han visto brutalmente perturbados por el régimen de terror incitado y financiado por Ekpa y sus colaboradores, sino también para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Nigeria y Finlandia”, añadió el documento.

Según la sentencia del tribunal, el condenado suministró armas, explosivos y municiones y animó a sus seguidores a cometer delitos en Nigeria a través de sus redes sociales entre 2021 y 2024 desde Finlandia.

Además de los delitos de terrorismo, el tribunal condenó al acusado por fraude fiscal agravado y por violar las disposiciones de la ley de abogados, al haber ejercido como asesor jurídico sin tener estudios de Derecho.

“Una gran victoria para el pueblo nigeriano en la lucha colectiva contra el terrorismo”, añadió el ministro de información, Mohammed Idris, en su cuenta de X.

El grupo separatista IPOB mantiene desde hace años un enfrentamiento armado contra el ejército nigeriano con el objetivo de lograr la independencia de Biafra, poblada mayoritariamente por personas del pueblo igbo y fe cristiana.

El conflicto data desde 1967, cuando, en medio de crecientes tensiones étnicas debido a sucesivos golpes de Estado, el gobernador de la región Oriental de Nigeria, Emeka Ojukwu, anunció la creación de la República de Biafra para proteger a los igbos, objeto de matanzas en el norte del país.

El Gobierno militar nigeriano intentó recuperar el control por la fuerza, dando lugar así a la guerra civil de Nigeria (1967-1970), que causó cerca de dos millones de muertos, sobre todo por la hambruna desatada en la región por un bloqueo de dos años.