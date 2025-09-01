Nuevo representante del PNUD afirma que seguirá fortaleciendo la cooperación con Uruguay

También lo hicieron en la promoción del desarrollo sostenible y de los derechos humanos, según detalla un comunicado emitido por PNUD luego del encuentro, llevado a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en la capital de Uruguay.

"Se repasaron, además, avances recientes en materia de desarrollo, así como el valor del intercambio de experiencias y buenas prácticas impulsadas con el acompañamiento del PNUD", añade el texto sobre la reunión en la que también participaron otras autoridades.

Finalmente, detalla que en Uruguay el PNUD "acompaña los procesos de transformación del país con 48 proyectos e iniciativas activas, orientados a fortalecer instituciones, aportar evidencia para las políticas públicas, promover la innovación y crear soluciones sostenibles frente a desafíos complejos".

Tras la reunión, el coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, celebró la llegada de de Pettinato al país suramericano y apuntó que su experiencia será "un gran activo" para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) en 2030.

En abril de este año, durante una entrevista en Montevideo con la Agencia EFE, la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, aseguró que el mundo no iba bien en materia del cumplimiento de los ODS e hizo hincapié en la importancia de acelerar.

"Establecimos un plazo para lograr estos objetivos en 2030 y el mundo no va bien: el año pasado estábamos en 17 %, en esta región en 23 % y en Uruguay en 42 %", detalló.