ONG tunecina pide a Malta e Italia que acojan a 41 migrantes rescatados en el Mediterráneo

La ONG, que no precisó la nacionalidad de los migrantes ni de dónde partieron, explicó que fueron rescatados el pasado jueves por la barquero 'Maridive 208' después de una llamada de socorro al Centro de Búsqueda y Rescate Maltés.

Señaló que, según el derecho marítimo internacional, deben ser trasladados al puerto más cercano de Malta, pero -subrayó- "las autoridades maltesas se negaron a recibirlos", mientras que "las italianas también se niegan a asumir su responsabilidad humanitaria y jurídica".

El FTDES explicó que los migrantes pidieron no ser trasladados a Túnez, por ser un lugar "inseguro, debido a la falta de un marco legal claro para tramitar las solicitudes de asilo".

La organización, que aseguró que los migrantes se encuentran actualmente en paradero desconocido, insistió en "el deber de rescate de toda persona en el mar, independientemente de su nacionalidad o condición jurídica, y la responsabilidad" de los Estados de "organizar operaciones de rescate y aterrizaje dentro de su zona de búsqueda".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, instó a las autoridades maltesas e italianas a asumir "sus responsabilidades" y a recibir a los migrantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este miércoles, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó de que 68 personas desaparecieron en la última semana en el mar Mediterráneo, mientras que más de 300 fueron devueltas a Libia, país considerado "no seguro" para los migrantes.

La OIM detalló en su último informe que, desde principios de este año hasta el 23 de agosto, 319 personas desaparecieron en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 427 perdieron la vida en el mismo trayecto.

Según los últimos datos de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de los 42.547 migrantes que llegaron a costas italianas, procedentes del norte de África, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2025, 37.577 salieron de Libia, 3.210 de Túnez y 768 de Argelia.