Outfest Perú, festival de cine LGTBI, presenta 39 cintas y una sección dedicada a España

La inauguración del encuentro este lunes dará comienzo con el estreno de la cinta peruana 'Pucallpa la Europea', ópera prima del cineasta Santi Zegarra que combina “realismo crudo con elementos de espiritualidad amazónica, como el ritual de ayahuasca, para reflexionar sobre el cuerpo, el deseo y la redención”.

En su totalidad, el festival proyectará 32 cortometrajes y siete largometrajes en horario de 18:00 a 21:00 hora local (23.00 GMT - 02.00 GMT), en los cines Caleta, Teatro Barranco, Museo de Arte Contemporáneo y Casa Trenzar, del distrito de Barranco; y el Cine Club de la Universidad de Ciencias y Humanidades y el Centro Cultural de España (CCE ), en el centro de Lima.

En el programa de actividades, la organización ofrecerá cuatro clases maestras con los mentores Carolina Denegri, Carlos Sánchez Giraldo, Sofía Velázquez y Jorge González, bajo el paraguas del quinto laboratorio para proyectos de cortometrajes LGTB+ Queerlab, que tendrá lugar en la sala de talleres de la sede temporal del CCE Lima.

El jurado del festival está compuesto por la periodista y defensora de derechos humanos Gianna Camacho; y los actores Gabriel Cárdenas y Xanastasia, acompañados en el sector de largometraje por el periodista Francisco Flores, la crítica y cineasta Gisella Barthé, el actor Sergio Amasgo y la cineasta Melina León.

Además, por primera vez en el festival, la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) participará con un jurado oficial en el que se incluirán los críticos Gabriel Quispe Medina, Nilton Arana y Zoraida Rengifo.

Este año, el festival celebrará una sesión especial de cortometrajes españoles llamada 'Miradas', con la colaboración del Centro Niemeyer (España), así como dos sesiones 'Perú Kuir' donde se charlará con los directores de cortos producidos en el país europeo.

Entre las películas destacadas por el festival se encuentran ‘El pecado social’, del peruano Juan Carlos Goicochea; ‘Las locas del 73’, del chileno Víctor Hugo Robles; y el documental ‘Un hombre tranquilo’, con Miguel Ángel Sánchez, figura clave en la lucha por los derechos LGBTIQ+ en España.