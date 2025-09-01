Países árabes transmiten sus condolencias a Afganistán tras el devastador terremoto

En diferentes comunicados, los ministerios de Exteriores de estos países árabes expresaron sus "sinceras condolencias" y "solidaridad" con el pueblo afgano, y desearon una rápida recuperación a todos los heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid afirmó en una rueda de prensa que "los equipos de apoyo y médicos de varios ministerios están plenamente implicados en la asistencia a los afectados por este sismo", en medio del temor de las autoridades de que el balance aumente a medida que se accede a las zonas más remotas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los desastres naturales. La precariedad de sus infraestructuras, el frágil sistema sanitario y la falta de apoyo internacional agravan el impacto de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país.