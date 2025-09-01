Peña recibe las cartas credenciales de cinco embajadores concurrentes en Paraguay

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción, donde Peña estuvo acompañado del canciller paraguayo, Rubén Ramírez, informó la Presidencia.

Serán concurrentes para el país suramericano desde Brasil las embajadoras de Botsuana, Benetia T. Chingapane, y de Namibia, Selma Nghinamundova.

Igualmente presentaron sus cartas credenciales los diplomáticos de Bielorrusia, Andrei Andreev; Serbia, Veljko Lazic; y de República Checa, Jarmila Povejšilová.

Los delegados diplomáticos de Serbia y República Checa están asentados en Argentina y el de Bielorrusia en Brasil.

