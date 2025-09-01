Presidente de Ecuador se reunirá con el secretario de Estado de EEUU el jueves, en Quito

Con miras a la visita del alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, el Ejecutivo ecuatoriano ha convocado el martes a los alcaldes de Quito, Pavel Muñoz; de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y de Cuenca, Cristian Zamora.

En la reunión, que tendrá lugar en la Cancillería, en Quito, se revisarán los principales asuntos sobre la seguridad de Ecuador, país que atraviesa por una crisis de inseguridad, que dejó 4.619 homicidios en el primer semestre de este año.

El Ejecutivo atribuye el alza en los índices de violencia a acciones de los grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico.

Según Jaramillo, la agenda de Rubio arrancará el jueves a las 09:00 hora local (14:00 GMT) en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, donde será recibido por Noboa, para luego participar en una reunión con algunos miembros del gabinete.

De acuerdo a la agenda, a las 10:30 hora local (15:30 GMT) habrá una rueda de prensa.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, recordó este lunes que la agenda entre Quito y Washington se basa en seguridad, lucha contra la migración irregular y asuntos de desarrollo.

Rubio llega a Ecuador mientras Quito y Washington mantienen conversaciones para reducir el 15 % de aranceles impuesto por el Gobierno de Donald Trump.

Por otra parte, este lunes, la canciller ecuatoriana comentó que entre los diálogos de cooperación entre ambas naciones, Washington ha solicitado tener un convenio a través del cual el país andino podría recibir hasta 300 personas por año que sean enviadas por Estados Unidos.

Aclaró que no se trata de un convenio como el que Estados Unidos mantiene con El Salvador para recibir presos, sino que es un "programa limitado, que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tengan ciertas características, como buen estado de salud".

En una entrevista con la televisión Ecuavisa, aseveró que esto "es parte de los programas que se están negociando para la llegada del secretario Marco Rubio".

El pasado sábado, una delegación del Congreso de los Estados Unidos se reunió, en Quito, con el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a fin de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y defensa, así como identificar y priorizar las necesidades estratégicas del país en temas de seguridad.

Ello para "abordarlas de manera conjunta, reafirmando el compromiso de ambos países con la seguridad regional", indicó el Ministerio en sus redes sociales.

El encuentro se enmarcó en los esfuerzos del Gobierno de Noboa por combatir la inseguridad en Ecuador, país que está bajo la declaratoria de 'conflicto armado interno' hecha por gobernante en enero de 2024, cuando pasó a llamar "terroristas" a los grupos de delincuencia organizada.

El viaje de Rubio se produce en un momento en el que Washington está reforzando su lucha contra grupos criminales con conexiones transnacionales, desde los carteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, ambos con origen en Venezuela, país con el que la tensión está disparada ante el nutrido despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

El pasado 14 de agosto, Noboa declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en suelo ecuatoriano, luego de haber hecho lo propio en enero último con el Tren de Aragua.