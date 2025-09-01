Reaparece expresidente ucraniano Yanukóvich para apoyar posición de Putin sobre la guerra

"Sí, Vladímir Vladímirovich (patronímico de Putin) tiene toda la razón. Yo trabajaba en aras de acercar a Ucrania y la UE. Mi objetivo final era el ingreso de Ucrania en la UE", afirmó en un vídeo difundido por RIA Nóvosti que inmediatamente se tornó viral en las redes sociales.

El exmandatario ucraniano echó en cara a los líderes europeos de entonces que "se comportaron de un modo, digámoslo, inadecuado".

"No mostraron tener comprensión alguna de las complejidades de la situación económica en Ucrania. Lo diré claramente, demostraron su arrogancia", indicó.

A la vez, afirmó que mientras ocupó la presidencia "controló e impulsó adelante" el proceso de ingreso de Ucrania en la UE.

"Pero siempre me opuse de un modo categórico y firme al ingreso de Ucrania en la OTAN. Siempre supe muy claramente que esto sería catastrófico para Ucrania. Es un camino a ningún lugar. Un camino directo a una guerra civil", concluyó.

El presidente ruso afirmó hoy en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que "los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas de la crisis", que "no surgió como resultado de un ataque sino del golpe de Estado" contra Yanukóvich.

Putin recalcó que es necesario "eliminar las causas originarias del conflicto para lograr una solución duradera y sostenible", al señalar que "ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de otro".

El exmandatario fue sentenciado en ausencia en Ucrania a 13 años de cárcel en 2019 por alta traición y complicidad en la agresión militar de Rusia, que se tradujo en la anexión de la península de Crimea y en el apoyo de la sublevación prorrusa en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país en marzo y abril de 2014, respectivamente.