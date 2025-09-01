Reunión de la Coalición de Voluntarios el jueves en París con Macron, Starmer y Zelenski

El encuentro, que se desarrollará en formato híbrido con algunos líderes presentes en París y otros en vídeoconferencia, servirá para discutir sobre el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania, explicó este lunes el Elíseo.

Además, los participantes también examinarán -según la presidencia francesa- "las consecuencias que hay que sacar de la actitud de Rusia, que se obstina en rechazar la paz".

Macron ya dijo el pasado viernes, en el Consejo de Ministros franco-alemán que presidió en la ciudad francesa de Tolón con el canciller alemán, Friedrich Merz, que "no puede quedar sin respuesta" lo que considera que es un incumplimiento por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, del compromiso para sentarse a negociar con Zelenski, asumido ante el estadounidense Donald Trump.

En concreto, había anticipado que iban a pedir al presidente estadounidense que impusiera a Rusia "sanciones primarias y secundarias" para obligarle a discutir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente francés también anticipó en Tolón que la próxima reunión de la Coalición de Voluntarios (de la que forman parte 30 países, en su inmensa mayoría europeos) deberá asentar el trabajo que han hecho los jefes de Estado Mayor sobre las garantías de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera de esas garantías -según coincidieron Macron y Merz- sería un Ejército ucraniano "robusto", en términos de efectivos, formación y armamento.

A eso se añadirían unas "fuerzas de reaseguro" de Estados de la coalición que estarían en suelo ucraniano en caso de acuerdo de paz y otras fuerzas de apoyo que estarían en otros países vecinos.