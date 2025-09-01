Sánchez expresa el compromiso de España con la OMS para una arquitectura sanitaria "justa"

En un comunicado, Presidencia del Gobierno español indicó que ambos se reunieron en Madrid en un encuentro en el que "han abordado los desafíos globales" a los que se enfrenta el sistema sanitario a nivel mundial.

Sánchez resaltó en la reunión la Iniciativa de Acción para la Salud Global, dada a conocer en Sevilla (España) durante la pasada Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, cuyo objetivo es "renovar el compromiso de los países con una arquitectura sanitaria mundial más ágil, transparente y eficiente", señaló.

Ambos coincidieron en que las transformaciones de la OMS, frente a la reducción de presupuesto, deben ser "una referencia para el futuro del multilateralismo" y pusieron en valor el papel de la propia organización en este proceso.

Tras el encuentro con Adhanom, Sánchez expresó en la red social X que "España elige sumar y construir" en la OMS.

El Gobierno de España recordó en el comunicado que anunció el año pasado, en el marco de la Ronda de Inversiones de la OMS, una contribución de 60 millones de euros para fortalecer el papel de esta institución ante nuevos retos.

Además, el Ejecutivo español señaló que el Ministerio de Sanidad continuará participando en el impulso de la agenda de reformas con "acciones" para "liderar y contribuir al proceso de transformación de la gobernanza sanitaria mundial".

La OMS se vio forzada a reducir departamentos y directivos tras un recorte de más del 20 % en su presupuesto por la decisión de Estados Unidos de retirar sus contribuciones, una cifra que supone una pérdida de ingresos de más de 500 millones de euros.