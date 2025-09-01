Sánchez ofrece España para la conferencia aplazada de la ONU sobre el estado palestino

En una entrevista en la televisión pública española, TVE, Sánchez dijo que habló con Abbas el sábado pasado para transmitirle la solidaridad del Gobierno de España y para trasladarse su "voluntad firme" de apoyarle para esa conferencia sobre los dos Estados -Israel y Palestina- que iba a tener lugar en la sede de la ONU en Nueva York.

En esa conversación, también le expresó la disponibilidad de España para acoger el encuentro, en caso de no poder celebrar esa conferencia en los lugares en los que estaba previsto.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que la decisión adoptada por la Administración Trump de impedir a Abbas participar en la Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York, "contraviene claramente el derecho internacional".