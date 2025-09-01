Mundo

Sánchez ofrece España para la conferencia aplazada de la ONU sobre el estado palestino

Madrid, 1 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reveló este lunes que ha propuesto que España sea sede de la conferencia de la ONU sobre Palestina después de que EE.UU. negara el visado al presidente palestino, Mahmud Abbas, para que éste asistiera a esa cita en el marco de la Asamblea General del organismo mundial.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 18:15
En una entrevista en la televisión pública española, TVE, Sánchez dijo que habló con Abbas el sábado pasado para transmitirle la solidaridad del Gobierno de España y para trasladarse su "voluntad firme" de apoyarle para esa conferencia sobre los dos Estados -Israel y Palestina- que iba a tener lugar en la sede de la ONU en Nueva York.

En esa conversación, también le expresó la disponibilidad de España para acoger el encuentro, en caso de no poder celebrar esa conferencia en los lugares en los que estaba previsto.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que la decisión adoptada por la Administración Trump de impedir a Abbas participar en la Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York, "contraviene claramente el derecho internacional".

