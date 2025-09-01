Se fugan dos rusos de centro de detención acusados de terrorismo por colaborar con Ucrania

Los canales de Telegram publicaron descripciones de los fugitivos, tratándose de Iván Kriúkov y Alexandr Cherepánov, ambos de 24 años, condenados respectivamente a nueve y siete años de cárcel por el intento de un atentado terrorista.

Fueron detenidos en mayo de 2023 cerca de una oficina de reclutamiento militar en la región de Yekaterimburgo mientras portaban un bidón de gasolina.

Según la investigación policial, los servicios secretos ucranianos les prometieron 40.000 rublos (unos 500 dólares) por incendiar la oficina militar.

"Dos chicos rusos de lo más normales. Siempre fueron tranquilos", les describió un amigo al que cita el canal de Telegram E1.ru.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mismo medio ruso cita asimismo al criminólogo Danil Serguéyev, profesor de la Universidad Jurídica Estatal de los Urales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Lo peor que puede pasar en la carrera de un jefe (de un centro de detención) es el suicidio de un convicto o una fuga", señala el experto que alude a la falta de personal penitenciario como principal problema.

Hoy mismo la Justicia rusa condenó a seis años de prisión por terrorismo a Alexéi Shoshin, de 18 años, por intercambiarse mensajes a través de redes sociales con la Legión de la Libertad de Rusia, cuerpo de voluntarios que combate del lado ucraniano en la guerra iniciada en 2022.