Se hace viral un vídeo de una política belga sacado de contexto y criticado por Elon Musk

El vídeo, difundido a través de las redes sociales, muestra el momento en que la concejala Saliha Raiss, del partido de izquierda Vooruit, pide a quienes tengan un problema con el velo a marcharse, pero no se refiere ni incluye el contexto en el que se pronunció esa frase.

"Si la gente que lleva velo en la cabeza les molesta tanto, si ya no quieren vernos, si Molenbeek es tan inhabitable, entonces elijan otra cosa. La región (de Bruselas) tiene 19 municipios. ¡Pues múdense, váyanse!", afirmó la política belga en una reunión celebrada en el ayuntamiento de Molenbeek.

El comentario de Elon Musk en la red social X dice: "¿Los belgas deben irse de Bélgica? ¡Es una locura!".

Las declaraciones de la concejala belga se produjeron en el marco de un debate celebrado en el ayuntamiento de Molenbeek el pasado 27 de agosto a raíz de una publicación en Facebook del partido liberal francófono MR relativa al bienestar animal en Molenbeek.

La publicación contenía supuestamente comentarios racistas e islamófobos de un diputado liberal contra Saliha Raiss, que actuó como alcaldesa en funciones del distrito comunal de Molenbeek este verano, según explica la radiotelevisión flamenca VRTNews.

Elon Musk retuiteó después la publicación, que apareció en la cuenta RadioGenoa, conocida por difundir desinformación.