Sidi Ould Tah asume la presidencia del BAfD con un llamamiento a “invertir en la paz”

“La centralidad de la paz está prácticamente olvidada en la doctrina clásica del proceso de construcción de la prosperidad. Esto nos obliga a revisar urgentemente nuestros planes de inversión para introducir una sección completa dedicada a la inversión en paz: no hay desarrollo sin paz. No hay paz sin desarrollo”, dijo Tah en su discurso de toma de posesión.

“Me comprometo a hacer todo lo posible para que el Banco Africano de Desarrollo contribuya de forma significativa y progresista al deseado cambio de paradigma en este ámbito”, añadió.

Tah fue elegido en mayo de este año por la Junta de Gobernadores del BAfD, compuesta por ministros y responsables de bancos centrales de los 81 países miembros de la entidad (54 africanos y 27 de otras regiones).

El mauritano dirigió la cartera de Hacienda en su país y ha ocupado altos cargos en instituciones multilaterales, además de ejercer como presidente del Banco Árabe para el Desarrollo de África (Badea, por sus siglas en inglés) durante una década desde 2015.

Este economista nacido en 1964 en el suroeste de Mauritania llevó a cabo una "transformación total" del Badea, que cuadruplicó las cuentas del banco, le permitió garantizar una calificación AAA (la más alta calidad de crédito) y lo situó entre los bancos de desarrollo mejor valorados de África.

Sin embargo, Tah tomó las riendas de una institución marcada por la pretensión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de recortar fondos por unos 500 millones de dólares en proyectos destinados a países africanos de bajos ingresos.

“Confío en que el continente africano seguirá demostrando resiliencia. Ya lo ha demostrado durante episodios difíciles como la crisis financiera de 2008-2009 y, más recientemente, con la pandemia de la Covid-19. África nos observa. La juventud nos espera. Es hora de actuar”, afirmó Tah.

El noveno presidente del BAfD consideró que la colaboración es esencial para el futuro del continente y destacó que la entidad es miembro activo de la asociación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), colabora con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros socios globales.

Tah reemplazó al exministro de Agricultura y Desarrollo de Nigeria Akinwumi Adesina, bajo cuyo mandato el capital del BAfD pasó de 93.000 millones de dólares en 2015 a 318.000 millones en 2024 y mantuvo durante todo el periodo la calificación crediticia AAA, según informó la institución en un comunicado.