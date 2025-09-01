Starmer encarga a Darren Jones la supervisión del gabinete del Gobierno británico

Este cargo, con rango de ministro y con sede en el 10 de Downing Street -la residencia oficial del primer ministro-, "supervisa directamente el trabajo en todo el Gobierno para apoyar el cumplimiento de las prioridades del primer ministro y el plan de cambio del Gobierno".

Jones, de un perfil emergente en el Partido Laborista, ocupaba anteriormente el cargo de secretario jefe del Tesoro, el número dos en el Ministerio de Economía que lidera actualmente la canciller Rachel Reeves.

Lo sustituirá en ese puesto Dan Tomlinsson, diputado por la circunscripción de Chipping Barnet, al norte de Londres.

El Ejecutivo británico también anunció el nombramiento de Minouche Shafik, quien fuera presidenta de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y del London School of Economics (LSE), como asesora económica principal.

La nueva asesora también ha sido vicegobernadora del Banco de Inglaterra y secretaria permanente del Departamento de Desarrollo Internacional, un departamento gubernamental ahora desaparecido.

"Esta función y la experiencia adicional ayudarán al Gobierno a avanzar más y con mayor rapidez en el impulso del crecimiento económico y la mejora del nivel de vida de todos", explicó el Ejecutivo.

En esta pequeña remodelación de su núcleo más cercano, Starmer nombró a su vez a Tim Allan como director ejecutivo de comunicaciones del Gobierno en sustitución del ex periodista James Lyons.