Trump pide a las farmacéuticas que publiquen las tasas de éxito de vacunas contra covid 19

Miami (EE.UU.), 1 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este lunes a las farmacéuticas a publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid 19 en medio de la crisis del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), cuya directora fue despedida por su oposición al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.