Ucrania atacó objetivos rusos en Crimea con misiles Flamingo, según fuentes militares

El canal de Telegram ruso Astra había asegurado en un primer momento que Ucrania utilizó misiles de crucero Neptuno en el ataque. Las fuentes citadas han aclarado que los misiles empleados en la operación eran misiles de crucero Flamingo.

El pasado 20 de agosto el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que los misiles Flamingo habían sido probados con éxito y que su producción en serie podría empezar a comienzos del próximo año.

Según la publicación Militarniy, los misiles Flamingo pueden llevar una carga explosiva de 1.150 kilos y tienen un alcance de más de 3.000 kilómeros.

Ucrania se ha marcado como prioridad desarrollar sus propias armas de largo alcance para poder atacar objetivos en la guardia rusa sin depender de sus aliados occidentales, que a lo largo de la guerra han limitado el uso que podía hacer Kiev para golpear en territorio de Rusia.

