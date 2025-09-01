Un detenido por la desaparición de dos ecuatorianos en España

Especialistas de criminalística se desplazaron el viernes de Madrid a la casa donde vivían los desaparecidos, en la urbanización Camposol, para analizar restos humanos hallados en una excavación subterránea.

Los dos cadáveres, según fuentes policiales, podrían corresponder a los desaparecidos, aunque se está a la espera de la identificación.

Se trata de José Patricio Chango, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal, de 32.

El juzgado que investiga el caso ha declarado el secreto de las diligencias.

