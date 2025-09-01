Un grupo de estudiantes de África se encuentra varado en el aeropuerto de Lisboa

Para exigir que se permita entrar a Portugal al grupo, una veintena de universitarios guineanos se manifestaron este lunes en el exterior del aeropuerto de la capital portuguesa pertrechados con carteles con mensajes como 'Exigimos la liberación inmediata de los estudiantes retenidos ilegalmente', 'Solo son estudiantes' y 'Libertad ya, no a la repatriación".

El coordinador del Departamento de Política Educativa de la Asociación de Estudiantes Guineanos de Lisboa, João da Cunha, explicó a la prensa que se trata de 41 estudiantes, cifra que diverge de la ofrecida por la Policía portuguesa que habla de 34, y agregó que llegaron en dos tandas: una primera que aterrizó en un avión procedente de Guinea Bissau el viernes, y una segunda, el sábado.

Da Cunha apuntó que los jóvenes viajaron legalmente con visados de estudiante expedidos por la embajada de Portugal en el país africano y que al llegar al control policial del aeropuerto se les pidió que presentaran una declaración de responsabilidad, lo que, según los estudiantes, no se les había solicitado en origen.

Dicho documento consiste en una declaración que se presenta ante la Agencia de Migraciones y Asilo de Portugal, donde el migrante afirma que es responsable de que reúne las condiciones para entrar legalmente al país y que puede asumir los gastos que supone su deportación en caso de que sea necesaria.

Según los participantes en la protesta de hoy, que aseguran tener contacto con los retenidos en el aeropuerto, las autoridades lusas han dado de plazo hasta el viernes para que presenten la documentación necesaria o de lo contrario serán deportados.

Entre tanto, indicaron los activistas, el grupo está en "situaciones bastante complicadas", ya que no come ni duerme bien.

Por su parte, la Policía de Seguridad Pública (PSP) informó en un comunicado de la apertura de 34 procesos para negar la entrada en el país de varios ciudadanos extranjeros sin precisar su nacionalidad. Agregó que hay un caso que ha sido revaluado y que se ha revertido la decisión de que no entre en Portugal.

La PSP precisó que la mayor parte de los procedimientos se han llevado a cabo porque no se había verificado adecuadamente "el objetivo y las condiciones de estancia declaradas en el espacio Schengen", que, aclaró, son la realización de estudios superiores en territorio portugués.

Añadió que en algunos casos falta también un comprobante de que se tienen medios suficientes para subsistir, además de un alojamiento compatible con la estancia prevista.

El cuerpo policial subrayó que todos los afectados han tenido acceso a apoyo jurídico y que se les ha garantizado comida y condiciones para mantener la higiene, así como camas para descansar en la llamada "zona internacional" del aeropuerto.

La PSP anticipó que varias de esas personas han pedido que se revisen sus casos, aportando nuevos elementos, y afirmó que tan pronto como revise la documentación y si cumplen con los requisitos se les dejará entrar.