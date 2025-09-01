Vence el plazo para que los refugiados afganos registrados abandonen Pakistán

La medida afecta a los afganos con tarjetas de Prueba de Registro (PoR), documentos emitidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que hasta ahora acreditaban su estancia en Pakistán.

Según relataron a EFE afganos que viven a la intemperie en el parque Argentina de Islamabad, una plaza pública en el centro de la capital paquistaní donde se concentran centenares de migrantes, las deportaciones habían comenzado incluso antes de que se agotara el plazo.

El plan de repatriación fue anunciado en octubre de 2023 como una estrategia en tres fases. La primera dio 30 días a los afganos sin registrar para salir del país. La segunda, iniciada en abril, incluyó a los portadores de Tarjetas de Ciudadano Afgano (ACC), emitidas entre 2017 y 2019.

La tercera fase, en vigor desde hoy, se centra en los titulares de tarjetas PoR. Según datos oficiales, más de un millón de afganos ya han abandonado Pakistán desde que comenzó la campaña en 2023.

Pakistán acoge a más de cuatro millones de afganos desde hace cuatro décadas, incluidos 600.000 que llegaron tras el regreso de los talibanes al poder en 2021. Islamabad acusa a parte de esta comunidad de facilitar delitos y actividades terroristas y reprocha al Gobierno talibán no actuar contra miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que asegura se refugian en Afganistán.

En Irán, las autoridades también han intensificado en los últimos meses las deportaciones de indocumentados, y más de un millón de personas han sido obligadas a regresar a Afganistán en lo que va de año, según datos de la ONU.