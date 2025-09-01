Xi lamenta que persistan "sombras" de la Guerra Fría al arrancar reunión ampliada de OCS

Xi lamentó al comienzo de su discurso de apertura que "persistan las sombras de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo" en el mundo.

El mandatario chino abogó además por "derribar muros y no construirlos" y por la "integración", en contraposición a lo que definió como "desacoples", en velada referencia a Estados Unidos.

Xi subrayó la importancia de "oponerse al unilateralismo" y de "defender firmemente el estatus y la autoridad de las Naciones Unidas" y pidió a los países participantes "fortalecer la estabilidad en un mundo turbulento".

"La OCS debe defender la equidad y la justicia internacionales, oponerse claramente al hegemonismo y a la política de poder y convertirse en un pilar de la multipolaridad y de la democratización de las relaciones internacionales", declaró el líder chino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"China desea, junto con todas las partes, defender la justicia, seguir la senda correcta y proteger los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial", declaró Xi, al mencionar la conmemoración en Pekín del 80º aniversario del fin de la guerra, para la cual se prepara un desfile a gran escala el 3 de septiembre al que asistirán líderes como el ruso, Vladímir Putin, o el norcoreano, Kim Jong-un.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Xi presidió esta mañana la reunión de líderes de los países miembros, en la que defendió "una globalización inclusiva" y "el sistema multilateral de comercio" con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como "eje central", tras la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

En el mismo encuentro, Putin agradeció los "esfuerzos" de China, la India y "otros socios" del bloque para poner fin a la guerra en Ucrania, si bien aseguró que "los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas de la crisis".

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, reclamó en la misma reunión adoptar una postura de "tolerancia cero" frente "al terrorismo transfronterizo, el separatismo y el extremismo".

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Turquía, Birmania o Azerbaiyán.