Arrestan a conductor de grúa que remolcó un vehículo de Inmigración para evitar arresto

Bobby Núñez, de 33 años, fue acusado de robo de propiedad del gobierno en el incidente ocurrido el pasado 15 de agosto, según informó este martes el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

Según la acusación, Núñez interfirió en el arresto de Tatiana Mafla-Martínez, de 23 años, quien fue acorralada cuando salía del estacionamiento de un edificio en el centro de Los Ángeles.

Los agentes de ICE utilizaron dos camionetas propiedad del Gobierno de EE.UU. para cercar el vehículo de Mafla-Martínez e impedir que escapara.

Ambos vehículos del gobierno tenían las luces de emergencia activadas durante el operativo, en el que Mafla-Martínez se negaba a salir del automóvil en el que viajaba.

Durante el forcejeo de los agentes para arrestar a la joven, Núñez se acercó a su vehículo y comenzó a presionar la puerta del copiloto contra un agente, quien amenazó a Núñez con arrestarlo, de acuerdo con la acusación.

Un video grabado por testigos muestra como un segundo hombre se acercó al vehículo de Mafla-Martínez para interferir con el operativo, momento que Núñez aprovechó para subirse a su grúa Dodge y remolcó uno de los vehículos del gobierno que estaba bloqueando al de la colombiana.

En las imágenes se ve a un agente corriendo tras la grúa a la que no pudo detener.

El vehículo de ICE tenía las llaves dentro y un arma de fuego guardada en una caja fuerte. Dos días después, las autoridades federales observaron la grúa de Núñez estacionada en el mismo complejo de apartamentos, de acuerdo a la acusación.

El Departamento de Justicia no aclaró donde fue dejado el vehículo remolcado y cómo lo recuperaron.

En el caso de Mafla-Martínez, este martes Carlos Jurado, abogado defensor de la infuenciadora colombiana, dijo a la prensa que cree que la detuvieron porque usaba su plataforma, con más de 47.000 seguidores en TikTok, para grabar y reportar actividades de ICE en Los Ángeles.

El dramático arresto de la joven fue captado por cámaras desde múltiples ángulos y transmitido en vivo por ella.

Las imágenes muestran cómo ella fue sacada de su vehículo por agentes federales, y tirada al suelo de forma violenta.

"Creemos, en este momento, basándonos en lo que le han dicho, que fue atacada por estar filmando actividades de ICE", explicó el abogado a ABC.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo recientemente que el arresto de la joven que llegó a EE.UU. en 2022 se debió a una condena previa por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles, pero el abogado de Mafla-Martínez cree que la persiguieron porque estaba usando su plataforma para alertar a los inmigrantes.

Mafla-Martínez se encuentra en un centro de detención de ICE en la frontera de California con México.