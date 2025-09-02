Autoridades peruanas alertan sobre aparición de incendio forestal en distrito Machu Picchu

Lima, 2 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú (Sernanp) lucha por combatir un incendio forestal registrado este martes en el distrito de Machu Picchu que se ha producido cerca de la vía ferroviaria que conecta la localidad de Ollantaytambo y que transporta turistas que visitan la ciudadela inca.