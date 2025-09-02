Burkina Faso adopta un ley que penaliza la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel

Nairobi, 2 sep (EFE).- La Asamblea Legislativa de Transición (ALT, Parlamento) de Burkina Faso, país dirigido por una junta militar, ha adoptado por unanimidad un proyecto de ley que penaliza cualquier práctica homosexual con hasta cinco años de cárcel.