China anuncia exención de visado para los turistas rusos tras reunión entre Xi y Putin

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que los ciudadanos rusos "que visiten China por negocios, turismo, visitas a familiares o amigos, intercambios o estancias de tránsito de hasta 30 días podrán entrar sin visado".

La exención estará vigente desde el 15 de septiembre de este año hasta el 14 de septiembre de 2026.

Guo aseveró que "bajo la guía estratégica" de Xi y Putin, las relaciones entre China y Rusia "han mantenido un alto nivel de desarrollo".

"China concede gran importancia a facilitar el intercambio de personal entre ambos países y apoya el fortalecimiento de los intercambios entre ambos pueblos,", agregó el vocero.

Desde que China reabrió sus fronteras en 2023 tras la política de 'cero covid', ha anunciado exenciones de visado para visitantes de numerosos países, entre ellos varios europeos como España, cuyos ciudadanos pueden permanecer en el gigante asiático hasta 30 días sin tramitar un visado.

Xi aseguró este martes a Putin que está dispuesto a "fortalecer los intercambios" y a mejorar la coordinación con Moscú "en asuntos relacionados con los intereses fundamentales de ambas partes".

"Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa", señaló Xi.

Xi agradeció a Putin su asistencia mañana al desfile militar en conmemoración por el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que coincidirán con otros mandatarios como el norcoreano, Kim Jong-un.