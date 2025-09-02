China concluye desfile para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

Pekín, 3 sep (EFE).- El desfile militar con el que China conmemoró este miércoles el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico concluyó tras una hora y media de exhibición de tropas, armamento y formaciones aéreas en la plaza de Tiananmen, en el centro de Pekín.