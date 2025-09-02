Corea del Sur y Ecuador firmarán un acuerdo económico más amplio que un TLC

El acuerdo incluye un total de 16 ámbitos que abarcan compromisos en inversión, desarrollo de infraestructura, seguridad energética, medidas sanitarias y fitosanitarias entre otros, según un comunicado del Ministerio de Comercio, Industria y Energía surcoreano.

"El SECA es un instrumento eficaz para reforzar la competitividad exportadora y diversificar mercados en un contexto de creciente incertidumbre global", destacó el jefe negociador de comercio surcoreano Yeo Han-koo, en la nota.

Yeo, quien firmará el acuerdo hoy junto con el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano, Luis Alberto Jaramillo, dijo que el pacto fortalecerá la cooperación en cadenas de suministro, tecnologías de la información y entre pymes.

En virtud del pacto, que requiere ratificación de los Parlamentos de ambos países, Corea del Sur eliminará los aranceles aplicados al 96,4 % de los productos procedentes de Ecuador, mientras que Ecuador suprimirá los aranceles del 92,8 % de los productos surcoreanos, según el comunicado.

Ecuador se comprometió a desmontar los aranceles actuales del 35-40 % sobre automóviles y camiones surcoreanos en un plazo de 15 años. En el caso de los vehículos híbridos, se eliminarán en un período de cinco años en consonancia con la política de apoyo a vehículos ecológicos del país sudamericano.

También se eliminarán de forma progresiva aranceles a cosméticos, fideos instantáneos y algas procesadas, entre otros.

Ecuador fue definido por el ministerio surcoreano como un socio estratégico en Sudamérica por su estabilidad política, abundancia de recursos como petróleo y cobre, y el uso del dólar estadounidense, lo que reduce riesgos para los inversionistas.

Por su parte, Jaramillo dijo el pasado 15 de agosto que Corea del Sur es un mercado muy interesante, sobre todo de especialidades y productos 'premium'. Agregó que sobre todo se debe trabajar a nivel nacional en temas de empaquetado y de alto valor agregado, a fin de abrir oportunidades para poder diferenciar la oferta ecuatoriana exportable hacia el país asiático.

El SECA también logrará que el 98 % de la oferta exportable actual de Ecuador, como langostino, cacao, banano, pesca y lácteos ingresen en Corea del Sur con beneficios arancelarios, así como productos como pitahaya, mango y piña.