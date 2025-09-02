Cuatro turistas españoles, denunciados por colarse en Pompeya saltando una valla

Tres mujeres y un hombre de entre 21 y 26 años fueron interceptados por los vigilantes de seguridad del recinto, que comprobaron que los jóvenes carecían de entrada, por lo que fueron identificados y denunciados por los carabineros (policía militarizada italiana).

El incidente ocurrió el domingo por la mañana, cuando los cuatro accedieron ilegalmente por una zona lateral del perímetro, explicó el Parque Arqueológico de Pompeya en una nota.

"Este episodio, aunque aislado, subraya la importancia de una acción conjunta para proteger un patrimonio invaluable. Más allá de la intervención directa, es importante el mensaje que se transmite de respeto y legalidad, siempre, y aún más en un lugar de cultura, historia y civilización como lo es Pompeya", señaló el director del Parque, Gabriel Zuchtriegel.

Además, recordó que el pasado 14 de agosto el parque también denunció a un turista escocés de 51 años que intentaba llevarse, ocultos en una mochila, varios fragmentos de piedra de la zona arqueológica.

