Defensas antiaéreas rusas derriban 13 drones sobre la región de Rostov

La pasada noche ha sido la más tranquila para los militares que defienden el espacio aéreo de Rusia desde el 28 julio, cuando fueron interceptados y destruidos solo siete drones ucranianos.

El gobernador de la región, Yuri Sliusar, informó de que durante el ataque fueron dañados dos edificios residenciales, por lo que fueron heridas cuatro personas, que no sufrieron daños graves.

Moscú ha declarado que en la reciente cumbre celebrada en Alaska los presidentes ruso, Vladimir Putin, y estadounidenses, Donald Trump, llegaron a un entendimiento sobre cómo allanar el camino para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El viernes pasado el Kremlin confirmó que el presidente ruso no descarta reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, pero insistió en que previamente deben trabajar los expertos para preparar la reunión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Putin no excluye la posibilidad de este encuentro, pero considera que cualquier reunión al más alto nivel debe estar bien preparada", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Subrayó que en esa reunión los mandatarios deberán "poner punto final al trabajo que previamente se debe llevar a cabo a nivel de expertos"

"Por ahora no se puede decir que el trabajo de expertos avance a toda marcha. Lamentablemente, no es así. Conservamos nuestro interés y disposición a celebrar estas negociaciones", dijo Peskov.