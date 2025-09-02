DeSantis plantea otro centro de detención migratoria tras fallo contra Alligator Alcatraz

El mandatario estatal justificó en una conferencia de prensa la futura apertura del sitio, que hace alusión a la región en Florida del Panhandle (mango de sartén) y a 'pokey', una palabra coloquial en inglés para referirse a las cárceles, al estimar que hay 70.000 migrantes en el estado que ya tienen una orden de deportación.

El nuevo centro, del que aún no hay detalles, se sumaría al llamado 'Deportation Depot' (depósito de deportaciones), que DeSantis anunció en agosto que construiría en una cárcel abandonada en el norte del estado con capacidad para entre 1.000 y 1.500 personas.

"Así que estamos en proceso de averiguar cómo podemos abrir el 'Panhandle Pokey', y vamos a tener eso en el Panhandle, y así continúa la misión", adelantó el gobernador republicano.

El anuncio ocurre dos semanas después de la orden de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida para desmantelar en un plazo de 60 días el sitio de 'Alligator Alcatraz' como parte de una demanda de grupos ambientalistas. El centro abrió el 3 de julio al oeste de Miami y se convirtió en símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien los visitó dos días antes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

DeSantis confió en que su apelación contra la orden judicial prosperará, aunque la semana pasada el director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, apuntó que 'Alligator Alcatraz', en pleno humedal de Los Everglades, "pronto tendrá cero detenidos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Está operando, las deportaciones están continuando. Hay una jueza muy partidista que emitió un fallo diciendo que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) no podía mandar a nadie más ahí, así que inmediatamente apelaron", expuso.

El gobernador argumentó que la situación migratoria en Florida amerita la creación de estos centros.

"Hay demanda para tener más que solo 'Alligator Alcatraz'. La realidad es que, si está orden de la jueza permanece, incluso si continuamos con estos otros centros, el DHS no tendrá suficiente espacio", sostuvo.

Florida y 'Alligator Alcatraz' han sido emblemáticos de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) desde que asumió en enero, con 61.226 detenidos en agosto.