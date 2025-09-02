Desmantelan en Portugal red de tráfico de estupefacientes con 12 detenidos

La Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa explicó en un comunicado que las detenciones tuvieron lugar este lunes en varios puntos del país y que los arrestados son ocho hombres y cuatro mujeres.

En esta investigación, iniciada en abril de 2024, investigan los posibles delitos de tráfico de estupefacientes, posesión de arma prohibida y asociación criminal.

Durante el operativo requisaron nueve automóviles, 18 móviles, dos balanzas, varias armas de fuego, municiones, un arma artesanal hecha con madera y clavos, 500 dosis de cocaína, 68.215 euros en efectivo y varios sacos para embalar drogas, entre otros materiales.

También identificaron a perros con falta de higiene y reptiles no registrados en el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Bosques (ICNF) lusa.

Los detenidos serán presentados este martes ante una autoridad judicial para que aplique las medidas cautelares necesarias.

Otros tres hombres, con edades de entre 19 y 35 años, fueron declarados sospechosos formales en esta misma causa, según la GNR.