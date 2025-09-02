Disminuyen un 14 % en agosto los arrestos migratorios en Estados Unidos

El análisis de las últimas cifras del Gobierno estadounidense publicadas el 29 de agosto muestran que el número total de extranjeros arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “parece haberse estancado”, detalló en un comunicado el centro de la Universidad de Syracuse en Nueva York.

En junio se reportó un promedio de 1.124 arrestos diarios, en comparación con el promedio diario correspondiente a agosto de tan solo 1.055, lo que aleja a los agentes del nivel de 3.000 arrestos diarios ordenados en mayo pasado por la Casa Blanca.

En julio pasado 31.273 personas fueron detenidas por el ICE, lo que equivale a un promedio de 1.008 extranjeros arrestados por día.

También se registró un descenso en el número de centros de detención que el ICE utiliza. En junio, la agencia de control migratorio informó haber utilizado 201 centros de detención, mientras que en agosto se redujo a tan solo 186, remarcó el informe de TRAC.

Sin embargo, ICE y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, han informado de un importante esfuerzo para añadir centros estatales y bases militares para detener a los extranjeros arrestados.

Para el 24 de agosto de 2025 ICE tenía detenidos a 61.226 extranjeros, según el reporte del gobierno. De esa cifra, el 70,3% no tienen antecedentes penales, y muchas de las personas con condenas cometieron solo delitos menores, incluyendo infracciones de tránsito.

El centro de detención del condado de Adams en Natchez (Misisipi) albergó a la mayor cantidad de detenidos del ICE en lo que va del año fiscal 2025, con un promedio de 2.170 por día (hasta agosto de 2025).

Pero en conjunto, ICE dependió de los centros de detención en Texas para albergar a la mayor cantidad de personas durante el año fiscal 2025.

Los programas de Alternativas a la Detención (ATD) del ICE monitorean actualmente con grilletes electrónicos o otras herramientas de vigilancia a 182.584 familias y personas solas, según datos actualizados al 23 de agosto de 2025.