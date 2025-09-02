El empleo en España cae en agosto mientras sube ligeramente el número de desempleados

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso del empleo, el mayor para este mes desde 2019, deja el total de afiliados en 21,66 millones de personas.

En cuanto al desempleo, el incremento de agosto, similar al de otros años, sitúa el total de desempleados registrados oficialmente en 2,42 millones, su nivel más bajo en este mes desde 2007.

Por sectores, la caída del empleo afectó principalmente a la educación, con 75.869 afiliados menos, por el fin de las actividades académicas en julio.

Por sexo, el empleo cayó en 96.227 personas entre los hombres, con 11,5 millones de afiliados; y en 103.073 entre las mujeres, con 10,1 millones de afiliadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la comparativa anual, la afiliación creció en 476.801 ocupados en los últimos doce meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al paro, por sectores económicos, la mayor subida se dio en servicios, con 21.692 personas más; seguido de la construcción, en 2.745; e industria, con 2.775.

Por el contrario, desciende respecto al mes de julio en el sector de agricultura, en 1.849 personas; y también entre el colectivo sin empleo, en 3.458 personas.

El desempleo femenino aumentó en 11.748 mujeres, hasta los 1,47 millones; y el masculino en 10.157, hasta 954.780; mientras que entre los jóvenes menores de 25 años subió en 3.485 personas respecto al mes anterior.

En términos interanuales, el desempleo descendió en 145.610 personas.

En agosto, se firmaron 1.039.962 contratos, de los que 385.856 tuvieron carácter indefinido, el 37,1 % del total.