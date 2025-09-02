El Gobierno palestino celebra que Bélgica se sume al reconocimiento del Estado palestino

El ministerio palestino considera que la decisión del gobierno belga es "un paso en consonancia con el derecho internacional, las resoluciones de la ONU, una protección de la solución de dos Estados y un apoyo para el logro de la paz".

Asimismo, hizo un llamamiento a que más países se sumen a esta iniciativa y a que "intensifiquen los esfuerzos prácticos para detener los crímenes de genocidio, desplazamiento, hambruna y anexión, y abran una vía política genuina para resolver el conflicto y poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina".

Durante la madrugada de este martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país iba a reconocer el Estado Palestino durante la Asamblea de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York asegurando que es una respuesta "al drama humanitario" instalado en la Franja de Gaza.

Prévot anotó que la decisión de Bélgica representa un "firme gesto político y diplomático" que busca una solución "para condenar las intenciones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y sus ocupaciones militares" y para caminar hacia una solución de dos Estados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bélgica se suma así a países como Francia, Reino Unido y Australia, que también anunciaron su decisión de reconocer al Estado palestino en los últimos meses como medida de presión contra el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu mientras su ofensiva contra Gaza continúa sin cesar.