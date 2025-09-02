El Gobierno y la oposición de la RCA inician un diálogo frente a desacuerdos electorales

"Me gustaría mencionar que la calidad de la inversión en este diálogo político requiere observar atentamente el contexto histórico para conseguir inspiración y mejores análisis", declaró al abrir las conversaciones el primer ministro centroafricano, Félix Moloua, al afirmar que el Ejecutivo busca el consenso.

Moloua recibió en su oficina a los líderes del Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que reúne a los principales partidos opositores del país.

"Somos partidarios de este diálogo y que haya comenzado ya es algo muy positivo. Tenemos varias reivindicaciones" para los comicios, señaló en declaraciones a EFE el líder del BRDC, Nicolas Tiangaye.

Entre sus demandas, Tiangaye enumeró "la no participación del presidente (del país, Faustin Archange) Touadéra, el carácter inclusivo de las elecciones y las cuestiones relacionadas con las instituciones encargadas de las elecciones -la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE) y el Consejo Constitucional-, que ya se han sumado a la causa del presidente Touadéra".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El actual jefe de Estado confirmó a finales del pasado julio que buscará la reelección, después de que un polémico referéndum permitiera en 2023 eliminar el límite constitucional de dos mandatos presidenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El anuncio despertó el rechazo y la desconfianza tanto de la sociedad civil centroafricana como de la oposición.

Joseph Bindoumi, coordinador de la Red Arcoíris, una plataforma de organizaciones que supervisa el proceso electoral, expresó a EFE su "inquietud" por las dificultades para financiar las elecciones presidenciales y legislativas, que se celebrarán a la vez que los comicios locales pospuestos varias veces durante los últimos años.

"Lo que me preocupa es que la comunidad internacional no está dispuesta a financiar las elecciones legislativas y presidenciales, prefiere financiar las elecciones locales. Hoy en día, la ANE no dispone de los medios financieros necesarios y tiene muchas deficiencias", subrayó Bindoumi.

El Tribunal Constitucional centroafricano confirmó en agosto de 2023 la victoria del "sí" con un 95,3 % de los votos en el polémico referéndum para cambiar la Constitución celebrado el 30 de julio de ese año.

A pesar de las críticas de la oposición y de la comunidad internacional, el Gobierno siguió adelante con sus planes y desplegó en el país centenares de mercenarios del grupo privado ruso de seguridad Wagner para fortalecer el dispositivo de seguridad de cara al referéndum.

El Gobierno Touadéra había intentado impulsar esa enmienda constitucional a través de un diálogo nacional a partir de marzo de 2022, pero esas conversaciones fueron criticadas y boicoteadas por algunos partidos opositores.

Entonces, el presidente propuso la creación de un comité técnico que analizase la pertinencia de la modificación, pero, cuando el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional esa junta, Touadéra respondió destituyendo a la presidenta de la alta corte.

La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka ('alianza' en idioma sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.