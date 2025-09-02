El Ministerio de Salud reporta cinco casos con miasis por gusano barrenador en El Salvador

San Salvador, 2 sep (EFE).- El Salvador registra al menos cinco casos de personas infectadas con miasis, causada por gusano barrenador, una enfermedad parasitaria que se propaga en varias partes de Centroamérica, de acuerdo con datos oficiales alojados en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud consultados este martes.