El presidente taiwanés pide reforzar la defensa y la unidad ante la presión de China

Sus declaraciones se produjeron en un acto con personal militar, en el que participaron varios altos mandos, celebrado en Taipéi, según la agencia CNA.

Lai describió el entorno de seguridad como "cada vez más severo" y sostuvo que la estabilidad depende de la preparación defensiva. "La paz proviene de la determinación de resistir la agresión y de la fortaleza para defendernos", afirmó.

El dirigente señaló que, en los últimos años, el Partido Comunista Chino (PCCh) "ha tratado de alterar el statu quo" a través del envío de aeronaves y buques a las proximidades de la isla para operaciones de alta intensidad.

Añadió que estas actividades se acompañan de tácticas de "zona gris" y de acciones de "guerra cognitiva" dirigidas contra Taiwán.

A juicio de Lai, ese conjunto de acciones no solo supone un desafío para la isla, sino que "un desafío para el mundo democrático", indicó CNA.

El presidente citó la solidaridad social y la preparación, tanto en el plano castrense como en el civil, como elementos necesarios para sostener la capacidad disuasoria.

"Solo cultivando esas cualidades podremos proteger de forma efectiva la soberanía y la democracia", señaló.

Lai ha defendido en las últimas semanas aumentar el gasto en Defensa de Taiwán hasta el 5 % del producto interior bruto (PIB).

Las afirmaciones del presidente se conocieron en la víspera del desfile que se celebrará en Pekín por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, un acto en el que participarán líderes como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un, además del mandatario chino, Xi Jinping.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió paralelamente a la guerra civil china entre nacionalistas y comunistas (1927-1949), quienes acordaron una tregua para luchar conjuntamente contra Japón.

Los nacionalistas se desplazaron a Taiwán tras su derrota en la contienda civil en 1949.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, al organizar maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia.