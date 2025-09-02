Encierro de docentes en una conocida institución cultural de Madrid para apoyar a Gaza

Los encerrados se reunieron en el vestíbulo de esta conocida entidad cultural madrileña para "constituir en asamblea permanente un movimiento que se ha iniciado en la educación para la condena de los crímenes de guerra" de Gaza y exigir "la ruptura inmediata de relaciones con Israel", dijo a EFE uno de los portavoces.

Unas cincuenta personas, según los convocantes, están "negociando con los responsables del Círculo su permanencia", ya que hasta ahora la dirección de la institución desconocía la iniciativa.

La protesta es parte de una "campaña de acción que está ocurriendo en otros lugares de España, además de Madrid, porque es una iniciativa estatal e incluye este tipo de acciones", según el portavoz.

En una reunión del pasado 27 de agosto, los docentes del movimiento acordaron llevar a cabo "una denuncia del genocidio" y una declaración conjunta de apoyo a Gaza para su aprobación en los claustros de los centros educativos, así como "encierros por relevos".

Entre las reivindicaciones, destacan "la exigencia al Gobierno de España de una aprobación inmediata del decreto ley, tantas veces anunciado, de embargo de la compraventa de armas al Estado de Israel, como primer paso para la ruptura relaciones comerciales y diplomáticas".

Unos 63.000 palestinos han sido asesinados y otros 158.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, después de que el brazo armado de Hamás asesinara a 1.200 personas en territorio israelí y secuestrara a 250.