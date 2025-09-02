Estudio revela que Centroamérica y República Dominicana enfrentan un deterioro democrático

"Al examinar los retrocesos democráticos desde una perspectiva de largo plazo, esos indicadores evidencian que varios países se acercan, o ya están en niveles similares a los de ciertos momentos del siglo XX, cuando experimentaron gran inestabilidad y conflicto político", subraya el informe.

Añade que esas tensiones políticas encienden las alarmas y exigen medidas para proteger la libertad, el sufragio, la paz y los derechos humanos, valores que, hasta hace no mucho, fueron vulnerados en la mayoría de los países de la región.

"Actualmente, Centroamérica y la República Dominicana es un laboratorio político en donde coexisten desde una democracia liberal hasta autocracias, junto a regímenes híbridos que combinan rasgos democráticos con otros autoritarios", subraya.

Según el estudio, el retroceso democrático es más "severo y marcado" al menos "en Nicaragua y El Salvador, mientras que en Guatemala y Honduras los resultados son mixtos y, en todo caso, volátiles. En cambio, se presenta mucha mayor estabilidad en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana".

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, afirmó a EFE que lo que se observa actualmente en Nicaragua y El Salvador "son los regímenes autoritarios".

En El Salvador, "algunas mediciones lo tienen en duda, pero lo que hemos visto es un partido único, prácticamente un presidencialismo que ha opacado, por no decir eliminado, los poderes del Estado", agregó.

Según Castellanos, socióloga, Honduras todavía no está en esa condición, pero se ubica, junto con Guatemala, "como un régimen híbrido y, en ese sentido, lo que significa es que hay una mezcla de rasgos autoritarios y también de permanencia de rasgo democrático".

"Creo que los rasgos autoritarios son bastante claros, la persecución a la prensa, a periodistas, a organismos de sociedad civil, en ese presidencialismo que no es de ahora, viene desde Juan Orlando Hernández (expresidente hondureño condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico)", subrayó.

Otros rasgos autoritarios, según Castellanos, se ven cuando "desde la Presidencia de la República se quiere retener el presupuesto del órgano electoral, cuando no se le traspasa al Consejo Nacional Anticorrupción el presupuesto que le corresponde".

El Informe Estado de la Región 2025 también resalta que en Centroamérica y República Dominicana, "en un contexto regional donde los sistemas de pesos y contrapesos al poder Ejecutivo son débiles, se observa una tendencia al fortalecimiento de las fuerzas armadas y su planilla, la cual ha tenido un creciente involucramiento en labores de mantenimiento del orden público interno".

"En ausencia de amenazas a la seguridad nacional provenientes de otros Estados de la región o fuera de ella, este fortalecimiento se convierte en un riesgo para el régimen de libertades y derechos, ya que pueden ser desplegadas en beneficio de los Ejecutivos e incluso en detrimento de las libertades y derechos de la población. El gasto militar regional casi se duplicó de 1.129 a 2.022 millones de dólares en el período 2010-2022", añade.

Además, según el estudio, una tercera parte (33,2 %) del total de recursos asignados en el año 2022 correspondió a República Dominicana, seguido de Honduras, Guatemala y El Salvador, en proporciones que oscilan entre el 19 % y el 22 % cada uno.

Al respecto, Castellanos indicó que el dato del gasto en las fuerzas armadas en los países de la región no ha pasado inadvertido, y que en el caso de Honduras, "lo que hemos visto es un cambio de discurso, de aquel discurso de militares a los cuarteles, y una cooptación de la institución castrense para el partido Libertad y Refundación (Libre)".

"Obviamente, eso pasa por ser muy generoso con los presupuestos para tener bien a este sector (...) para tenerlo a su servicio, no al servicio del Estado, eso es lo que hemos percibido", subrayó.

"Hoy el dato lo constata, un aumento en el gasto militar (de Honduras) cuando no hay una guerra, cuando (los militares) dicen que los radares no funcionan, cuando aparentemente no tienen el control del territorio, ni marítimo ni terrestre ni aéreo. La droga sigue pasando, según lo que se nos dice de Estados Unidos, entonces, cuando vemos todo eso, nos queda la impresión que la inversión o el gasto sirve de muy poco para tener el estado de seguridad nacional que se debería tener", acotó.