Expertos de la OMM vaticinan que La Niña enfríe temperaturas globales a partir de este mes

Ginebra, 2 sep (EFE).- El fenómeno climático de La Niña, asociado normalmente a un enfriamiento de las temperaturas globales durante varios meses, podría comenzar a afectar al planeta a partir de este mes de septiembre, anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM).