FundéuRAE: “ambición de tranquilidad”, alternativa a “quiet ambition”

No obstante, puede encontrarse la denominación extranjera en los medios de comunicación: “La quiet ambition se basa en dar prioridad a la salud mental, el ocio y tiempo libre, y la vida social y personal”, “Quiet ambition: ¿por qué la gente ya no quiere ascender y no relaciona el éxito con el trabajo?” o “Crece entre los jóvenes la quiet ambition”.

Esta expresión inglesa se utiliza para referirse al hecho de que algunas personas, especialmente jóvenes, priorizan su bienestar personal frente al éxito laboral; de esta manera, aunque pueden aspirar a ascender en su carrera profesional, prefieren trabajos que les permitan disfrutar de su tiempo libre antes que desempeñar puestos de responsabilidad.

Para reflejar esa acción de desear una situación laboral relajada, sería preferible optar por giros más transparentes en español como “ambición”, “aspiración” o “anhelo de tranquilidad” o “serenidad”, por ejemplo.

Aunque en ocasiones puede verse la traducción literal “ambición silenciosa”, esta puede llevar a equívoco, ya que podría aludir a una ambición que se tiene de manera discreta, y no necesariamente a un deseo de tranquilidad.

Así pues, en los ejemplos del principio habría sido más recomendable escribir “La ambición de tranquilidad se basa en dar prioridad a la salud mental, el ocio y tiempo libre, y la vida social y personal”, “Aspiración de tranquilidad: ¿por qué la gente ya no quiere ascender y no relaciona el éxito con el trabajo?” y “Crece entre los jóvenes el anhelo de serenidad”.

